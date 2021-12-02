Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 6 gözaltı
Malatya'daki FETÖ operasyonunda, bir binbaşının da aralarında yer aldığı 6 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, firari FETÖ mensuplarının kaldığı tespit edilen hücre evlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, FETÖ'ye üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç edilen 1 binbaşı ile 5 şüpheli yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
Etiketler: FETÖ Malatya Terörle Mücadele
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