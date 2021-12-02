Van'da dün akşam yüksek kesimlerde etkili olan kar ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.

Van-Bahçesaray kara yolunun 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kardan dolayı mahsur kalan 9 araçtaki vatandaşların yardımına belediye ekipleri yetişti.

Karla mücadele ekiplerinin yolu açmasının ardından mahsur kalan vatandaşların ilçeye ulaşmaları sağlandı.

[Fotoğraf: AA]

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Van-Hakkari kara yolunun Kurubaş ve Güzeldere geçitlerinde karla mücadele çalışması yürüttü.

Kar, Van ve Hakkari'de etkisini sürdürecek

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinde öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve hafif karlı olacak.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 5, Muş ve Van'da 4, Bitlis'te 2 derece olması bekleniyor.

Bölgede gece ve sabah saatlerinde yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.