Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 11:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Afyon'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte sokakta uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Erenler Mahallesi'nde şüpheli bir kişinin üst ve ikametgah adresinde yaptığı aramada, 52 gram metamfetamin, 16 sentetik hap, ruhsatsız tabanca, 48 mermi, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 500 lira ele geçirdi.
Operasyonda, B.K, F.U. ile B.Ç. gözaltına alındı.
Etiketler: Afyonkarahisar Narkotik Uyuşturucu
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