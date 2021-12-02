Afyon'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte sokakta uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Erenler Mahallesi'nde şüpheli bir kişinin üst ve ikametgah adresinde yaptığı aramada, 52 gram metamfetamin, 16 sentetik hap, ruhsatsız tabanca, 48 mermi, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 500 lira ele geçirdi.

Operasyonda, B.K, F.U. ile B.Ç. gözaltına alındı.