Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 11:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobil bariyerlere saplandı: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere saplandı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Kaynarca-Adapazarı D020 duble karayolu mevkiinde meydana geldi.
Kaynarca istikametinden Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobili kontrolden çıktı.
Kontrolden çıkan araç İkizceosmaniye yol ayrımında bulunan bariyerlere saplandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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