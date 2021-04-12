Alaplı-Akçakoca karayolu Kavukkavla mevkisinde, sağanak yağış heyelana neden oldu. Heyelan dolayısıyla söz konusu güzergahta, bir süre ulaşım durdu.

Karayolları, Polis, Belediye ve jandarma ekipleri bölgeye gelmesinin ardından ulaşım Akçakoca-Alaplı Karayolundan tek şeritten kontrollü şekilde verilemeye başlandı.

Tünel içinde sürücülerin dikkatli olmaları konusunda sık sık anonslar yapıldı.

