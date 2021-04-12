Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zonguldak-Düzce yolunda heyelan
Zonguldak'ın Alaplı ve Düzce'nin Akçakoca ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda heyelan meydana geldi.
Alaplı-Akçakoca karayolu Kavukkavla mevkisinde, sağanak yağış heyelana neden oldu. Heyelan dolayısıyla söz konusu güzergahta, bir süre ulaşım durdu.
Karayolları, Polis, Belediye ve jandarma ekipleri bölgeye gelmesinin ardından ulaşım Akçakoca-Alaplı Karayolundan tek şeritten kontrollü şekilde verilemeye başlandı.
Tünel içinde sürücülerin dikkatli olmaları konusunda sık sık anonslar yapıldı.
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