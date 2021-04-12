Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 11:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da FETÖ soruşturması: 7 gözaltı
Aydın'da FETÖ'nün yeniden yapılanmasına yönelik soruşturmada 7 şüpheli yakalandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün kentteki yeniden yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda M.U, Y.E.Y, H.D, D.Ç, H.K, Ö.D. ve M.F.G. yakalandı. Adreslerdeki aramada ele geçirilen dijital verilere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: FETÖ
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