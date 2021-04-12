İGA'dan yapılan açıklamaya göre, iç ve dış hatların belirlenen bölümlerinde 13 Nisan-15 Mayıs'ta ney, gitar, hat ve ebru sanatı, ahşap oymacılığı gibi etkinlikler yapılacak, Karagöz-Hacivat tiyatrosu düzenlenecek, macun ve pamuk şekeri ile ramazan davulcusu yolculara ramazan ayının ruhunu yansıtacak.

Dış Hatlar Diamond alanında İstanbul'un kent manzaraları ve ramazan atmosferine ilişkin karelerin yer aldığı fotoğraf sergisi yolcularla buluşacak.

