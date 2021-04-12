Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Havalimanı’ndan ramazana özel etkinlikler
İstanbul Havalimanı'nda ramazan ayı boyunca "Uzağın yakın olduğu bir ramazan, aslında en güzel ramazan" temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
İGA'dan yapılan açıklamaya göre, iç ve dış hatların belirlenen bölümlerinde 13 Nisan-15 Mayıs'ta ney, gitar, hat ve ebru sanatı, ahşap oymacılığı gibi etkinlikler yapılacak, Karagöz-Hacivat tiyatrosu düzenlenecek, macun ve pamuk şekeri ile ramazan davulcusu yolculara ramazan ayının ruhunu yansıtacak.
Dış Hatlar Diamond alanında İstanbul'un kent manzaraları ve ramazan atmosferine ilişkin karelerin yer aldığı fotoğraf sergisi yolcularla buluşacak.
Etiketler: İstanbul Havalimanı Ramazan Ayı
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