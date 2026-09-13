Açık 28.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 13.09.2026 10:01

İstanbul'da "kiralık sosyal konut" fırsatı: Başvurular yarın başlıyor

İstanbul'da hayata geçecek kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 25 Eylül'e kadar devam edecek ve başvuru ücreti alınmayacak.

İstanbul'da "kiralık sosyal konut" fırsatı: Başvurular yarın başlıyor

Heyecanla beklenen kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor.

İlk etapta bin 71 toplamda 15 bin ev uygun fiyata kiralanacak.

Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlar, üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabilecek. Ayrıca en az 1 yıldır İstanbul'da ikamet etmek ve TOKİ ile daha önce konut sözleşmesi imzalamamış olmak da gereken şartlardan.

Konutlar bu şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek.

Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede, konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak.

Ekim ayında 1071 konut kiraya verilecek

Konut teslimini takip eden ayın 20'sinde kira ödenmeye başlanacak. 12 ay sonra TÜFE oranında kira artışı yapılacak. Tahsis süresi içinde konut satın alanlar tahliye edilecek.

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1; iki veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut verilecek. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

Başvurular 25 Eylül'e kadar e-Devlet'ten yapılabilecek. Başvuru durumu 'konut/iş yeri başvuru' menüsünde görülebilecek. 

ETİKETLER
Konut E-Devlet TOKİ
Sıradaki Haber
Çelik: Siyasi başarısızlıklar yargı süreçlerine saldırarak örtülemez
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:21
İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti için açılış tarihi belli oldu
11:11
Kırtasiye ürünlerinde sıkı denetim: 5,9 milyon ürün incelendi
11:01
Kırsal kalkınma yatırımlarına 12,5 milyar liralık hibe desteği
10:58
Rusya: Ukrayna'da lojistik merkezi, enerji ve demir yolu altyapı tesislerini vurduk
10:37
Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait ticari gemiye saldırı düzenlendi: 1 ölü, 3 yaralı
10:15
17 milyon öğrenci için ders zili yarın çalacak
TOKİ'den eğitim altyapısına 31 bin 782 derslikli katkı
TOKİ'den eğitim altyapısına 31 bin 782 derslikli katkı
FOTO FOKUS
Aydın'da kırmızı ışık ihlali kazayla sonuçlandı
Aydın'da kırmızı ışık ihlali kazayla sonuçlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ