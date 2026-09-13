İstanbul'da "kiralık sosyal konut" fırsatı: Başvurular yarın başlıyor

Heyecanla beklenen kiralık sosyal konut projesine başvurular yarın başlıyor.

İlk etapta bin 71 toplamda 15 bin ev uygun fiyata kiralanacak.

Projeye hane geliri 100 bin liradan az olanlar, üzerine kayıtlı evi bulunmayanlar başvurabilecek. Ayrıca en az 1 yıldır İstanbul'da ikamet etmek ve TOKİ ile daha önce konut sözleşmesi imzalamamış olmak da gereken şartlardan.

Konutlar bu şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek.

Kira bedellerinin aylık 10 bin liradan başlayacağı projede, konutlar bölge rayiçlerinin altında bedellerle kiralanacak.

Ekim ayında 1071 konut kiraya verilecek

Konut teslimini takip eden ayın 20'sinde kira ödenmeye başlanacak. 12 ay sonra TÜFE oranında kira artışı yapılacak. Tahsis süresi içinde konut satın alanlar tahliye edilecek.

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1; iki veya daha fazla çocuklu ailelere 2+1, 3+1 veya 4+1 konut verilecek. İlk etapta kiraya verilecek konutlar İstanbul'da 4 bölgede yer alacak. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.

Başvurular 25 Eylül'e kadar e-Devlet'ten yapılabilecek. Başvuru durumu 'konut/iş yeri başvuru' menüsünde görülebilecek.