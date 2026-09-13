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Gündem
AA 13.09.2026 09:22

Çelik: Siyasi başarısızlıklar yargı süreçlerine saldırarak örtülemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarıyla ilgili, "Sayın Özel, kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini, devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez" ifadelerini kullandı.

Çelik: Siyasi başarısızlıklar yargı süreçlerine saldırarak örtülemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Çelik yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Parti Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in “siyaset adabı”yla çok ciddi sorunları var. Sayın Özel’in devletimizin makamlarını hedef alan ve mülki idare amirlerimizi açıkça tehdit eden yakışıksız üslubunu şiddetle kınıyoruz. Kendisini siyaset adabına davet ediyoruz.

"Gün gelecek, hesap verecekler" diyerek devletin valisini, kaymakamını ve idari kadrolarını siyasi hesaplaşmaların hedefi haline getirmek; ne siyasi sorumlulukla, ne demokrasi kültürüyle bağdaşır. Sayın Özel, bu üslubu illa birilerine karşı kullanmak istiyorsa, kendi yönetimi altında yolsuzluklara, ahlaksızlıklara ve skandallara karışanlara dönük kullanmalıdır. Kendi yönetimi altında bu siyasi faciaları gerçekleştirenlere “hesap verecekler” demelidir. Sayın Özel, kendi siyasi başarısızlıklarını ve parti içi krizlerini, devlet organlarına ve yargı süreçlerine saldırarak örtemez. İstanbul Valimiz deneyimli ve dirayetli bir yöneticidir. Diğer hedef gösterilen yöneticilerimiz de hukuk düzeni içinde görevlerini yapmaktadır. Hepsi partilerin değil, milletin ve devletin hizmetindedir.

Tehdit dilini siyaset tarzı haline getirenlerin aksine AK Parti; hukukun üstünlüğünü ve milli iradeyi her şeyin üstünde tutmaya devam edecektir. Kamu görevlilerimize parmak sallayarak tehdit savuran bu rövanşist zihniyet, Cumhuriyet tarihimizin en zehirli uygulamalarına imza atan bir sabıkaya sahiptir. Bu zihniyete asla geçit vermeyeceğiz. Milletimiz, bu tehdit dili ile devlete ve millete hizmet eden anlayış arasındaki farkı gayet iyi bilmektedir."

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Ömer Çelik Özgür Özel Yeni Parti
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