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Dünya
AA 13.09.2026 09:25

Endonezya'da 241 kişiyi taşıyan gemiyle irtibat kesildi

Endonezya'nın Java bölgesi açıklarında 241 kişiyi taşıyan yolcu gemisiyle irtibatın kesilmesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı.

Endonezya'da 241 kişiyi taşıyan gemiyle irtibat kesildi

Yetkililer, Doğu Java eyaletine bağlı Surabaya kentinden Güney Kalimantan eyaletindeki Banjarmasin kentine doğru seyreden gemiyle yerel saatle 02.00 sularında irtibatın kesildiğini bildirdi.

Gemi operatörünün, geminin kötü hava koşullarıyla karşılaştığına ilişkin bilgi almasının ardından durumu bildirdiğini aktaran yetkililer, 241 kişiyi taşıyan geminin Java bölgesi açıklarında kaybolduğunu açıkladı.

Yetkililer, arama-kurtarma ekiplerinin geminin en son tahmin edilen konumuna sevk edildiğini duyurarak, kaybolanların bulunması için tüm imkanların seferber edildiğini, arama faaliyetlerinin ilgili tüm makamların iş birliğinde yürütüldüğünü kaydetti.

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