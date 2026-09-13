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Gündem
TRT Haber 13.09.2026 09:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk milleti, Sakarya Meydan Muharebesinde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda, millete büyük bir öz güven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı

Sakarya Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin tarih boyunca süren istiklal mücadelesindeki en büyük zaferlerinden Sakarya Meydan Muhaberesi'nin, milletin özgürlüğü ve bağımsızlığı için ne kadar büyük mücadeleler vereceğinin bir tezahürü olduğunu belirtti.

Türk'ün zafer destanı: Sakarya Meydan Muharebesi
Türk'ün zafer destanı: Sakarya Meydan Muharebesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Yokluklar içerisinde, en zor şartlarda dahi bir ve beraber olabileceğini tüm dünyaya gösteren Türk milleti, Sakarya Meydan Muharebesinde verdiği mücadeleyle dünya harp tarihine geçecek bir zafere imza atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda, millete büyük bir öz güven kazandıran Sakarya Zaferi, Anadolu’nun bir Türk yurdu olduğunu düşman milletlerinin zihinlerine bir kez daha kazımıştır.

 

"Vatanımızın her bir karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız"

Geçmişimizdeki şanlı zaferlerden ve ecdadımızın bize bıraktığı zengin medeniyetimizden aldığımız güç ve azimle de devletimizi ilelebet payidar kılacak, vatanımızın her bir karış toprağını bedeli ne olursa olsun koruyacağız.

Malazgirt’ten Sakarya’ya kadar Anadolu’nun vatan kılınmasında toprağa düşen şehitlerimizin kanlarına halel getirmeden, aziz milletimizin haklarına sahip çıkacak, hedeflerimizi gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız.

Bu vesileyle, özgürlük ve bağımsızlığımıza, aziz vatanımıza sahip çıkmak için hayatlarını feda etmekten çekinmemiş olan tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.

Sakarya Zaferi’nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyor, vatandaşlarımı en kalbî duygularımla selamlıyorum.”

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Türk'ün zafer destanı: Sakarya Meydan Muharebesi
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