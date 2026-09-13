Açık 28.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.09.2026 10:57

Rusya: Ukrayna'da lojistik merkezi, enerji ve demir yolu altyapı tesislerini vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da lojistik merkezi, enerji ve demir yolu altyapı tesislerini vurduklarını bildirdi.

Rusya: Ukrayna'da lojistik merkezi, enerji ve demir yolu altyapı tesislerini vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun gece Ukrayna'daki hedeflere yönelik saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, saldırılarda, Odessa bölgesinde askeri ürünlerin depolanmasında ve dağıtımında kullanılan "Novaya Poçta" (Nova Poşta) lojistik merkezinin vurulduğu aktarıldı.

Odessa ve Nikolayev (Mıkolayiv) kentlerinde de limanların çalışmasını sağlayan 2 trafo merkezinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, "Ukrayna'nın batı bölgelerinde, Avrupa ülkelerinden askeri yüklerin taşınması için kullanılan demir yolu altyapı tesisleri vuruldu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıların havadan yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği belirtildi.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait ticari gemiye saldırı düzenlendi: 1 ölü, 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:21
İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti için açılış tarihi belli oldu
11:11
Kırtasiye ürünlerinde sıkı denetim: 5,9 milyon ürün incelendi
11:01
Kırsal kalkınma yatırımlarına 12,5 milyar liralık hibe desteği
10:37
Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait ticari gemiye saldırı düzenlendi: 1 ölü, 3 yaralı
10:15
17 milyon öğrenci için ders zili yarın çalacak
10:04
İstanbul'da "kiralık sosyal konut" fırsatı: Başvurular yarın başlıyor
TOKİ'den eğitim altyapısına 31 bin 782 derslikli katkı
TOKİ'den eğitim altyapısına 31 bin 782 derslikli katkı
FOTO FOKUS
Aydın'da kırmızı ışık ihlali kazayla sonuçlandı
Aydın'da kırmızı ışık ihlali kazayla sonuçlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ