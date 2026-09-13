Mersin Limanı'nda 350 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Güney Amerika’dan yola çıkarak Mersin Limanına gelen bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisinin elde edilmesi üzerine, yapılan çalışmalar neticesinde bir kargo gemisinin Mersin Limanı’na ulaştığı ve halen Mersin Limanı’nda olduğu tespit edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Mersin Limanı’nda bulunan gemi içerisinde yapılan aramada zulalanmış halde, 12 büyük paket içerisinde yaklaşık 350 kg kokain uyuşturucu maddesi ile birlikte dalış ekipmanları ve sualtı deniz scooteri malzemeleri ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak 9 şüpheli hakkında, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.