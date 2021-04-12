Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde, 10-11-12 Nisan tarihlerinde su ürünlerinin, mevzuata uygun olarak avlanıldığının tespiti için denetim gerçekleştirildi.

Denetimleri, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personelleri ve zabıta ekipleri birlikte gerçekleştirdi.

8 adet camgöz köbekbalığı bulundu

Yapılan denetimler sonucunda mevzuattaki boy ve tür yasaklarına aykırı olarak avlanılan 2,5 ton 145 kutu istavrit, 8 kutu tekir ve 8 adet de camgöz köpekbalığına el konuldu.

El konulan istavrit ve tekir balıkları sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.