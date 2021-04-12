Haber Giriş: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balık halinde 2,5 ton kaçak avlanan balığa el konuldu
[Fotoğraf: DHA]
Balık halinde yapılan denetimlerde mevzuattaki boy ve tür yasaklarına aykırı olarak avlanılan balıklar bulundu. Toplam 2,5 ton civarında 145 kutu istavrit, 8 kutu tekir ve 8 adet camgöz köpekbalığına el konuldu.
Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde, 10-11-12 Nisan tarihlerinde su ürünlerinin, mevzuata uygun olarak avlanıldığının tespiti için denetim gerçekleştirildi.
Denetimleri, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personelleri ve zabıta ekipleri birlikte gerçekleştirdi.
8 adet camgöz köbekbalığı bulundu
Yapılan denetimler sonucunda mevzuattaki boy ve tür yasaklarına aykırı olarak avlanılan 2,5 ton 145 kutu istavrit, 8 kutu tekir ve 8 adet de camgöz köpekbalığına el konuldu.
El konulan istavrit ve tekir balıkları sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.
Etiketler: Kaçak Avcılık İstanbul
Sıradaki Haber
İstanbul Havalimanı’ndan ramazana özel etkinlikler
Yükleniyor lütfen bekleyiniz