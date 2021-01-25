22 Eylül 2013 tarihinde, Zişan Can’ın babası Murat Ali Can yönetimindeki araç bir sulama tankerine çarpmıştı.

Farları yanmayan ve plakası belirlenmeyen sulama tankeri, iddiaya göre, sağ şeritten Can’ın yönetimindeki aracın önüne geçerek dönüşü olmayan bölümden sola dönmek istemişti.

Kazanın ardından kimliği belirlenemeyen sürücü kaçarken, Zişan Can ve diğer aile bireyleri yaralanmıştı.

Zişan 8 yıl yoğun bakımda kaldı

Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan Zişan Can’ın kalbi hem kaza yerinde hem de hastanede 2 kez durmuştu.

8 yıldır yoğun bakımda tedavisi yapılan Zişan Can, 14 Ocak’ta tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tanker sürücüsü hala bulunamadı

Baba Murat Ali Can, kazayla ilgili çelişkilerin olduğunu ve savcılık tarafından istenen kara yolu kayıtlarında hem kendi aracının hem de tankerin görüntüsüne rastlanılmadığını öne sürdü.

Kazadan itibaren hukuki mücadelesini sürdürdüğünü söyleyen Can, "Bu kazanın araştırılıp faili meçhulden döneceğini biliyorum. Bizim kameranın altından geçtiğimiz yerler belli. 2 milyon nüfuslu Konya’da bulunamıyor" dedi.