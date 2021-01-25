Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan ve Eskişehir’de özel eğitim öğrencisi olan 25 yaşındaki Feyza Yıldız evden kaçarak kaybolan kedisini gece gündüz arıyor. British cinsi 'Pablo' ismindeki kedi, yaklaşık bir hafta önce evin bahçesinden çıkarak kayboldu.

Kedisini görenlerin kendisine haber verebilmesi için sokaklara kayıp ilanı asan Yıldız, Pablo’nun girebileceği her yeri kontrol ediyor.

Kedisinin hasta olduğunu ve ev ortamına alıştığı için sokakta yaşayamayacağını dile getiren Yıldız, “Sol tarafında bir tüy döküntüsü vardı. Bulan kişiye bin 500 lira ödül vereceğiz. Yeter ki bulunsun, başka hiçbir şey istemiyorum. Belki birisi almıştır, evinde misafir ediyordur. Lütfen birisi bulduysa getirsin” dedi.