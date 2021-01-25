Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da tedbirlere uymayan 72 kişiye 197 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri denetimlerinde, kurallara uymadığı belirlenen 72 kişiye 197 bin 216 lira ceza uygulandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı 594 personelin katılımıyla, jandarmanın sorumluluk bölgesindeki 2 bin 258 işletme, 3 bin 240 araç ve sahillerde denetim yapıldı.
Denetimlerde, COVID-19 tedbirlerine uymayan 72 kişiye 197 bin 216 lira para cezası kesildi.
Ekipler, denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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