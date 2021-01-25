Kentte bir araya gelen HAYDİ ekipleri, Batman Çevre Gönüllüleri Derneği, Bir Kalp Bin Umut Platformu, Sahipsiz Hayvanlar Derneği ve Batman Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'ndan temsilciler, Raman Dağı'na yaban hayvanları içinyiyecek bıraktı.

"Yaban hayvanları için yem bıraktık"

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Hasan Argunağa, toplumsal mesaj vermek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Batman ve çevresinde ne zaman kar yağsa yoğun şekilde avcılık yapılır. Dağlarda nesli tükenen hayvanlar arasında keklik avlanır. Avcılar vicdanlı olsun. Amacımız, toplumsal bilinci geliştirmek, hayvan hakları konusunda bir farkındalık yaratmaktır. Bu amaçla Raman Dağı'na geldik ve yem bıraktık. Avcılar hayvan nesli bırakmadılar. Hoyratça katlediyorlar" dedi.

Bir Kalp Bin Umut Platformu Koordinatörü Veysi Mercimekçi ise, "Dağlık alanların dışında şehir içinde de aylık olarak 4-5 ton yiyecek dağıtıyoruz" diye konuştu.