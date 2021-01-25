Antalya Boğaçayı Rekreasyon Alanı'ndaki çocuk oyun alanında, el ele tutuşmuş 7 çocuk heykeline geçen haftalarda kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait Akdeniz Kent Park'ta da benzer görüntüler yaşandı. Parkta bulunan 3 heykelin yüzleri ve parmakları parçalandı.

[Fotoğraf: DHA]

Antalya Büyükşehir Belediyesi baş danışmanı Cem Oğuz, zarar gören heykelleri yerinde inceleyerek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve heykellerin onarılacağını söyledi.

Heykeller onarılacak

Bunu yapanların cezasız kalmayacağını söyleyen Cem Oğuz, şöyle konuştu:

"Antalya'nın en güzel alanlarından biri olan Akdeniz Kent Parkı'ndaki 3 heykele zarar verildi. Heykellerin özellikle yüz kısımlarına ve vücut uzuvlarına zarar verilmiş. Emniyet çerçevesinde de araştırmalar devam ediyor. Bunları yapanların en kısa sürede yakalanması hepimizin dileği. Çünkü bu tür davranışlar başta kentimiz olmak üzere ülkemize ve turizme zarar veriyor."

[Fotoğraf: DHA]

Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü, heykellerin onarımı için harekete geçti.

Heykeller, heykeltıraşları ile irtibata geçilerek en kısa sürede onarılacak.