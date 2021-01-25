Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Güldüzü köyünde bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu.

Gölün buz tutmasını fırsat bilen gençler, göl yüzeyini oyun alanına çevirdi. Gölde buluşan bir grup genç, çaldıkları müzik eşliğinde halay çekip, futbol maçı yaptı.

"Gençler ve çocuklar buraya gelerek futbol oynuyor"

Donan göl üzerinde halay çeken Orhan Emen, "Yaz aylarında 200’e yakın kuşa ev sahipliği yapan bir göl. Flamingoların dinlendiği bir yer. Kış ayları ile birlikte bu göl her yıl olduğu gibi bu yıl da buz tuttu. Gençler ve çocuklar buraya gelerek futbol oynuyor. Bazen de halay çekiyorlar. Özellikle fotoğrafçıları bu bölgeye davet ediyoruz. Bizler yaz aylarında buralarda piknik yapıyoruz. Kış aylarında da eğlence yerimiz oluyor" dedi.

"Halay çekerek eğleniyoruz"

Bağlama çalarak, gençleri eğlendiren Ünal Emen ise “Bizler köylerin gençleri ile birlikte buraya geliyoruz. Her yıl bu dönemde Arin Gölü buz tutuyor. Kalın buz tabakasının üstünde hem futbol oynuyoruz hem de köylülerimizle birlikte halay çekerek eğleniyoruz" diye konuştu.