Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 09:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İzmir'de park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir’in Konak ilçesinde park halindeki 9 kamyonetin aküsü çalındı.
Konak’ta bulunan ve bir gıda dağıtım firmasına ait park halindeki 9 kamyonetin aküsünün çalındığını fark eden sürücüler durumu polise bildirdi.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kamyonetlerde incelemelerde bulundu.
Çevredeki güvenlik kameralarının mercek altına alındığı olayla ilgili, hırsızların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Etiketler: Hırsızlık
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