Kar kalınlığının kent merkezinde 2, yüksek kesimlerde ise yer yer 3,5 metreye ulaştığı Bitlis'te, kapanan köy ve mezra yollarının açılması için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kar yağışının durmasının ardından, başlatılan çalışmalarda kapalı olan 294 yerleşim yerinden 274'ü yeniden ulaşıma açılırken, kapalı kalan 20 köy yolunun açılması için de çalışmalar aralıksız devam ediyor.

[Fotoğraf: DHA]

İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdullah Geylani, Halil Avkan ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, karla mücadele çalışmalarının zor şartlarda yürütüldüğü merkeze bağlı Tabanözü köyündeki çalışmaları yerinde inceledi.

[Fotoğraf: DHA]

Genel Sekreter Yardımcısı Halil Avkan, köy yollarının açılması için mesai gözetmediklerini, önem sırasına göre köy yollarını tek tek ulaşıma açtıklarını söyledi.

Çalışmalar 52 iş makinesiyle yürütülüyor

6 ilçede, 52 iş makinesi ve 75 personelle çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Avkan, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz, 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Bitlis ilimiz, Türkiye’nin en fazla kar alan yerlerinden biridir. Bunu bu yıl da yağan yağışlar göstermiş bulunmakta. Aylardır beklenen bir yağış vardı. Bu memleketimize yoğun bir şekilde yağdı. Bunu bereket olarak görüyoruz. Bunun bize maliyeti, zahmeti ve külfeti var. Bizler ekip olarak bunu mazeret gösterip, arkasına sığınmadık. Ekiplerimiz vatandaşlarımızı mağdur etmemek için mesai gözetmeden çalışıyor. Personellerimizin içinde 3 gün evine gitmeyenler var. Huzurlarınızda onlara teşekkür ediyoruz."