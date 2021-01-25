Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta otelin balkonundan düşen genç kız hayatını kaybetti
İstanbul Esenyurt'ta otelin sekizinci katından düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
İnönü Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda 11 katlı otelin sekizinci katındaki odada bulunan Z.C, henüz bilinmeyen nedenle balkondan yola düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Z.C'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri olay sırasında otelde Z.C'nin yanında bulunduğu iddia edilen 4 kişiyi, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
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