Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 08:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da trafik yoğunluğu
[Fotoğraf: İHA]
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşandı. Trafikteki yoğunluk yüzde 69'a ulaştı.
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi. İstanbullular işe gitmek için sabah saatlerinde yollara düştü.
Bağlantı yollarında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluk görülüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'nda anlık olarak trafikteki son durum görüntüleniyor.
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