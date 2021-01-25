Olay, Yıldırım ilçesi Teferreüç Mahallesi Gündoğdu sokakta üzerinde meydana geldi.

4 katlı bir binanın çatısı, etkili olan lodos nedeniyle uçtu.

Binanın önünde park halinde bulunan briket ve çatı parçaları düşünce kamyonette hasar oluştu.

[Fotoğraf: AA]

Ev sahibinin ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda can kaybı yaşanmadı.