Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 07:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da rüzgardan bir evin çatısı uçtu
[Fotoğraf: AA]
Bursa’da 4 katlı binanın çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Sokağa düşen çatı ve briket parçaları park halindeki araca zarar verdi.
Olay, Yıldırım ilçesi Teferreüç Mahallesi Gündoğdu sokakta üzerinde meydana geldi.
4 katlı bir binanın çatısı, etkili olan lodos nedeniyle uçtu.
Binanın önünde park halinde bulunan briket ve çatı parçaları düşünce kamyonette hasar oluştu.
[Fotoğraf: AA]
Ev sahibinin ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda can kaybı yaşanmadı.
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