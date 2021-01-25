Bayburt'tan doğan, Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, Türkiye'nin ise en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehri kısmı buzla kaplandı.

Bayburt'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Çoruh Nehri'nin bir bölümü dondu.

[Fotoğraf: İHA]

431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri'nin yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle yer yer buz tuttu.

Çevre sakinleri de buz tutan nehir çevresinde gezintiye çıkıp, fotoğraf çektirdi.