Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 05:32Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çoruh Nehri buzla kaplandı
[Fotoğraf: İHA]
Bayburt'ta sıcaklık zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor. Soğuk havanın etkisiyle Çoruh Nehri'nin Bayburt bölümü buz tuttu.
Bayburt'tan doğan, Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, Türkiye'nin ise en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehri kısmı buzla kaplandı.
Bayburt'ta etkili olan soğuk hava nedeniyle Çoruh Nehri'nin bir bölümü dondu.
[Fotoğraf: İHA]
431 kilometre uzunluğundaki Çoruh Nehri'nin yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle yer yer buz tuttu.
Çevre sakinleri de buz tutan nehir çevresinde gezintiye çıkıp, fotoğraf çektirdi.
Etiketler: Kar Yağışı Hava Durumu
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