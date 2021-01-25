Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 03:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kuzey Ege'de fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale ile adalar arasındaki bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ, fırtına nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre, Gökçeada'dan 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den 09.00 ve 15.00 seferleri yapılamayacak.
Bozcaada'dan 07.15 ve 11.00, Geyikli'den 08.00 ve 14.00 seferleri de elverişsiz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.
Etiketler: Ege Denizi Deniz Otobüsü
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