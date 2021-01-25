Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ, fırtına nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Gökçeada'dan 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den 09.00 ve 15.00 seferleri yapılamayacak.

Bozcaada'dan 07.15 ve 11.00, Geyikli'den 08.00 ve 14.00 seferleri de elverişsiz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.