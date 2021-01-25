Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 01:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de bir evde yangın
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'de bir apartmanın 3'üncü katında çıkan yangında evde mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan bir kişi yaşamını yitirdi.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4074 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında çıktı.
Sobadan çıktığı öne sürülen yangında, alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
[Fotoğraf: DHA]
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde mahsur kalan, 2 kişiyi müdahale sonrası kurtardı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yangından yaralı olarak kurtarılan bir kişi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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