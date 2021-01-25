Yangın, saat 20.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4074 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında çıktı.

Sobadan çıktığı öne sürülen yangında, alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde mahsur kalan, 2 kişiyi müdahale sonrası kurtardı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yangından yaralı olarak kurtarılan bir kişi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yanan ev kullanılamaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.