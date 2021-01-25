Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 01:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti, bekçiye saldırdı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve kendisine ceza yazmak isteyen bekçiye saldıran kişi gözaltına alındı.
İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Teraki Sokak’ta devriye gezen bekçi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan Semih A'yı evine gitmesi konusunda uyardı.
Uyarıyı dikkate almayan kişi, kendisine cezai işlem uygulamak isteyen ekiplerle önce tartışmaya başladı ardından bekçilere saldırdı.
Semih A, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
Sıradaki Haber
Kocaeli'nde tedbirlere uymayan 358 kişiye ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz