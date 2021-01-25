Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 00:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Terör Örgütü DEAŞ
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