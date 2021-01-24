Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 22:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da bıçaklı saldırı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Beşiktaş'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi, yabancı uyruklu 3 kişiyi bıçakla yaraladı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen zanlı, yabancı uyruklu 3 kişiyle tartışmaya başladı. Şüpheli, tartıştığı kişileri bıçakla çeşitli yerlerinden yaralayıp kaçtı.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ve Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
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