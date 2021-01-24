Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 22:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege ve Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Ege Denizi ve Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, gece saatlerinden sonra Kuzey Ege'de, yarın Güney Ege ve Marmara Denizi'nde güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-74 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor.
Fırtınanın akşam saatlerinden sonra Ege Denizi'nde, gece Marmara Denizi'nde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji
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