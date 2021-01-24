Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 1 terörist teslim oldu
[Fotoğraf: AA ]
Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 2014'te terör örgütüne katılan bir teröristin güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPG
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