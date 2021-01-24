Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Su sayaçlarını çalan İZSU çalışanı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Karaburun ilçesinde, su sayaçlarını çaldığı belirlenen İZSU çalışanı tutuklandı.
Karaburun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Saip Mahallesi'nde çok sayıda su sayacının çalınması üzerine çalışma başlattı.
Polis, ihbar üzerine H.M'yi su sayacı sökerken yakaladı.
Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 60 civarında su sayacı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) yazılı ceket bulundu.
H.M'nin İZSU'da sayaç okuma personeli olarak çalıştığı öğrenildi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Etiketler: Hırsızlık
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