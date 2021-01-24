Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te 506 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 506 litre kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bülbül Mahallesi'nde H.F ve S.F'nin adresinde kaçak içki olduğu bilgisine ulaştı.
Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 506 litre kaçak içki, 1000 litre etil alkol, 102 litre üzüm şarabı, 3 huni ve 306 kullanılmış boş şişe ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.F ve S.F'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Sahte İçki Kaçak İçki
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