İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneşli köyü Galya mevkisinde izinsiz kazı yapan K.Ö., Ş.T., N.D. ve E.G'yi suçüstü yakaladı.

Ekipler tarafından amonyum nitrat olduğu değerlendirilen ve patlayıcı olarak kullanılan madde, delici, yaklaşık 100 litre kimyasal sıvı, balyoz ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.