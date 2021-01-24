Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Artvin'de kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneşli köyü Galya mevkisinde izinsiz kazı yapan K.Ö., Ş.T., N.D. ve E.G'yi suçüstü yakaladı.
Ekipler tarafından amonyum nitrat olduğu değerlendirilen ve patlayıcı olarak kullanılan madde, delici, yaklaşık 100 litre kimyasal sıvı, balyoz ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kaçak Kazı
Son Haberler
- 18:20
- 18:16
- 18:11
- 17:52
- 17:47
Sıradaki Haber
Kayseri'de turna balığı satan işletmeye para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz