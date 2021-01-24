Rönesans’tan 20’nci yüzyıla zaman yolculuğu: Arkas Sanat Urla
İzmir’in Urla ilçesinde bulunan sanat merkezi Arkas Sanat Urla, dünyaca ünlü sanatçıların yüzyıllar boyunca korunan eserlerine ev sahipliği yapıyor.
Doğal taşlar kullanılarak inşa edilen Arkas Sanat Urla, her biri dönemlerinde çığır açan sanatçıların 250’yi aşkın eserini bünyesinde barındırıyor.
30 senede oluşturulan koleksiyon içerisinde Rönesans dönemine ait nadide duvar halılarından, Avrupa’da hanedan üyeleri için tasarlanan zırhlara kadar birçok eser bulunuyor.
Dünyada nadir bulunan eserler müzede yer alıyor
Resim sanatının önde gelen sanatçılarından Georges Braque’a ait 3 tablo, Francis Picabia’ya ait 1 büyük eserin bulunduğu müzede, heykel sanatına ait önemli eserler de sergileniyor.
Dünyada eserleri çok az müzede sergilenen heykeltıraş Camille Claudel’e ait 3 eser de yine müzede yerini almış durumda.
Müzede, Auguste Rodin’e ait olan ve “Tunç Çağı” olarak bilinen heykele ve Sezar’ın hayatından 6 farklı sahneyi tasvir eden duvar halılarına da yer veriliyor.
Osmanlı motifli Venedik Kalkanı öne çıkıyor
Müzede yer alan zırh, miğfer ve silahlardan oluşan seçkinin en dikkat çeken parçası ise Venedik Tören Kalkanı.
Kalkanın üzerinde bulunan Osmanlı motifleri, Kanuni döneminde Osmanlı-Avusturya ilişkilerini yansıtması açısından önemli.
Arkas Sanat Urla, Salı ve Perşembe günleri ücretsiz ziyaret edilebiliyor.
Haber: Bahar Toprak
Kamera: Ali Güler
- 17:01
- 16:52
- 16:45
- 16:43
- 16:30