Doğal taşlar kullanılarak inşa edilen Arkas Sanat Urla, her biri dönemlerinde çığır açan sanatçıların 250’yi aşkın eserini bünyesinde barındırıyor.

30 senede oluşturulan koleksiyon içerisinde Rönesans dönemine ait nadide duvar halılarından, Avrupa’da hanedan üyeleri için tasarlanan zırhlara kadar birçok eser bulunuyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Dünyada nadir bulunan eserler müzede yer alıyor

Resim sanatının önde gelen sanatçılarından Georges Braque’a ait 3 tablo, Francis Picabia’ya ait 1 büyük eserin bulunduğu müzede, heykel sanatına ait önemli eserler de sergileniyor.

Dünyada eserleri çok az müzede sergilenen heykeltıraş Camille Claudel’e ait 3 eser de yine müzede yerini almış durumda.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Müzede, Auguste Rodin’e ait olan ve “Tunç Çağı” olarak bilinen heykele ve Sezar’ın hayatından 6 farklı sahneyi tasvir eden duvar halılarına da yer veriliyor.

Osmanlı motifli Venedik Kalkanı öne çıkıyor

Müzede yer alan zırh, miğfer ve silahlardan oluşan seçkinin en dikkat çeken parçası ise Venedik Tören Kalkanı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kalkanın üzerinde bulunan Osmanlı motifleri, Kanuni döneminde Osmanlı-Avusturya ilişkilerini yansıtması açısından önemli.

Arkas Sanat Urla, Salı ve Perşembe günleri ücretsiz ziyaret edilebiliyor.

Haber: Bahar Toprak

Kamera: Ali Güler