Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, koronavirüs sürecinde üniversiteli gençlerin dizi izleme alışkanlıklarını araştırmak için 73 üniversiteden 1865 öğrenci ile görüştü.

Araştırmayla birlikte, gençlerin yüzde 70’inin salgın döneminde daha fazla dizi izlediği tespit edildi.

Cevaplarda TRT 1’in başarılı dizileri vardı

Araştırmaya katılan gençlere en çok izledikleri yerli ve yabancı 3 dizi sorulurken, “İzlediğiniz dizilerde sizin yaşamınızı etkilediğini düşündüğünüz bir karakter var mı?” sorusu da yöneltildi.

Araştırmaya göre, TRT 1’in izlenme rekoru kıran dizisi Masumlar Apartmanı en fazla izlenen yerli dizi oldu.

Gençler yaşamlarını etkilediklerini düşündükleri karakterler sorusuna ise, Diriliş Ertuğrul’daki “Ertuğrul Gazi” ve 7 Güzel Adam dizisindeki “Erdem Bayazıt” cevaplarını verdi.

Kadınlar dram, erkekler aksiyon türünü tercih ediyor

Yapılan araştırmayla gençlerin en çok tercih ettiği türün yüzde 21 oranla komedi olduğu ortaya çıktı.

Türlerin cinsiyetlere göre dağılımında ise, kadınlar romantik ve dram türünü, erkekler ise aksiyon türünü tercih etti.

Şiddet içeren ve kadınların fiziksel obje olarak öne çıkarıldığı yapımlar rahatsız edici bulundu.