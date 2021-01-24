2020'de vizyona girmesi planlanan son James Bond Filmi "Ölmek İçin Zaman Yok"un vizyon tarihi yeniden ertelendi.

Salgının başlamasıyla tarih 5 kez ertelenen filmin 2 Nisan 2021'de gösterimi planlanıyordu.

Yapım şirketi, vizyon tarihini altıncı kez erteledi ve son tarih olarak 8 Ekim 2021'i işaret etti.

Spider-Man 3, Hızlı ve Öfkeli de ertelendi

Hızlı ve Öfkeli'nin devam filmi F9'un da, 2020 yılı içinde vizyona girmesi planlanıyordu.

Ama filmin vizyon tarihi 2 kez ertelendi ve yapım şirketi son tarihin 28 Mayıs 2021 olduğunu duyurdu.

Tom Holland'ın başrolde yer aldığı Spider-Man 3 de, vizyon tarihi defalarca ertelenen filmler arasında.

Temmuz 2021 de vizyona girmesi planlanan Spider-Man 3, Kasım 2021'e ertelenmişti.

Filmin vizyon tarihi Aralık 2021 olarak bir kez daha değiştirildi.

Avatar 2'nin vizyon tarihi 2022 oldu

Walt Disney de , Avatar 2'nin Aralık 2021 yerine 2022'de, yeni Yıldız Savaşları serisinin devam filminin de 2023'te izleyiciyle buluşacağını açıkladı.

Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı The Batman'in çıkış tarihi 2021'di. Salgın nedeniyle çekimler durunca filmin gösterim tarihi 2022'ye ertelendi.

Matrix, Aralık 2021'de vizyonda

Vizyon tarihini öne çeken de oldu. Matrix serisinin dördüncü filmi Nisan 2022'ye ertelenmişti.

Ancak bu tarih öne çekildi ve son vizyon tarihinin Aralık 2021 olduğu duyuruldu.