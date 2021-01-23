Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, Avrupa Komisyonu desteğiyle Türkiye ve Avrupa Birliğinin (AB) birlikte finanse ettiği enstitünün hazırlık çalışmaları tamamlandı.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı çatısı altında hizmet verecek ilk milli arkeoloji enstitüsü, bilimsel çalışmaların yanı sıra kamu diplomasisi alanında da faaliyetlere imza atacak.

Türkiye'nin saha yönetimi laboratuvarına sahip ilk enstitüsü olacak

Enstitü için çalışmalar, arkeoloji alanında ihtisaslaşmış Türkiye ve Avrupa'dan 430 kültür, sanat ve bilim insanının katkılarıyla devam ediyor. Bu kapsamda, enstitü merkezi, etkinlik alanları ve arkeometri laboratuvarı için Gaziantep'teki Kendirli Kilisesi ile Latin Okulu'nun restorasyon çalışmaları da tamamlandı.

Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü bünyesindeki "Arkeometri Laboratuvarı" ile Türkiye'nin saha yönetimi laboratuvarına sahip ilk enstitüsü olacak.

Enstitü bünyesindeki bilim kurulunun önerileri doğrultusunda tamamlanarak kullanıma hazır hale gelen laboratuvar, arkeometrik araştırmalarda analitik tekniklerin öğretilmesini destekleyecek bir merkez vasfını taşıyor.

Laboratuvarın, nitelikli bilimsel araştırmaları yürütme misyonunun yanı sıra "restorasyon" ve "konservasyon" birimleriyle çalışarak mevcut altyapıya katkıda bulunması da amaçlanıyor.