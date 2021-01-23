Ayasofya Camii'nin eserleri için restorasyon çalışmaları başladı. Müze döneminde satış ofisi olarak kullanılan bölüm restorasyon merkezine dönüştürüldü. İlk etapta 5 hat levhası restore edilecek. Çalışmaların 7 ayda tamamlanması, eserlerin cami içindeki içindeki yerini alması planlanıyor. Ayasofya'daki restorasyon merkezinin kapısı ilk kez TRT Haber için açıldı.

Onlarca eser 87 yıl sonra gün yüzüne çıkarılıyor

Bazıları depodaydı, bazıları da caminin içinde, onlarca eser restore edilmeye başlandı. Tamamlanınca Ayasofya Cami'ndeki yerlerini alacak. Çalışmalar Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılıyor. İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez bölge laboratuvarı ekibi iş başında.

Eserler Ayasofya'ya dönüyor

Ekibin başkanı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Üyesi Hattat Mehmet Özçay, "Ayasofya'da bulunan bir kısım levhalar buradan çıkarılmış başka yerlere nakledilmiş. İşte Sultanahmet Camii olsun Türk İslam Eserleri Müzesi olsun veya başka müzeler olsun oralara gitmiş. Bu levhaların kayıtları mevcut hangi levhalar oldukları. Bu levhaların en azından mümkün olan veya gerekli olan bazıları tekrar bu camiye getirilmesi söz konusudur. Tabii bunların asılacağı yerlerle ilgili çalışmalar da yapılacak." dedi.

5 hat levha restore eedilip camideki yerine yerleştirilecek

Eserler, satış ofisi olarak kullanılan bölümde restore edilecek. Ayasofya Camii'in içinde asılı olan 4 levha da indirilerek yenileme alanına götürüldü. İlk etapta 5 hat levhasının restorasyonu yapılıyor.

Bunun için restorasyon odasına ilk olarak fümigasyon cihazları yerleştirildi. Hat levhalar çadırlarla sarıldı. İçine yüzde 99 oranında azot verildi. Amaç iç kısımdaki mikrobiyolojik aktiviteyi durdurmak. Bu işlem 3 hafta boyunca devam edecek. Bunun yanı sıra restorasyon köpükleri her bir levhayı korumak için alt bölümlere yerleştirildi.

Fümigasyon işleminin tamamlanmasıyla eserler çadırlardan çıkartılacak. Sonrasındaki aşama temizlik ve belgeleme olacak. Ardından da hat levhalarının ahşap kısımlarında konservasyon (Resim, heykel gibi sanat eserlerinin nesiller boyu özelliklerini kaybetmeyecek şekilde korunması işi) işlemi yapılacak. Bunun için de 6-7 kişilik bir ekip kuruldu. Son olarak ise hat yazılarının restorasyonu var.

Ayasofya Camii'nin deposunda daha çok Bizans dönemi eserleri yer alıyor. Osmanlı dönemi eserleri ise Türk İslam Eserleri Müzesi'nin depolarında muhafaza ediliyor.

Kamera: Deniz Kahraman, Ahmet Bağış