Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi, bin yıllık savaş tarihinin 6 kata sığdırılmış hali gibi. Müze; orduların kullandığı silahlar, askerlerin kıyafetleri, savaş anlarının dioramaları ile görsel tarih şöleni sunuyor.

Her katta farklı tarih var

HİSART'ın her katında tarihten izler taşıyan binlerce parçayı görmek mümkün. Timur'un Ankara seferine getirdiği fillerden birine ait zırh da onlardan biri.

Ayrıca müzede 2. Mahmut'a ait 7 namlulu silah, Almanların 2. Dünya Savaşı'nda kullandığı uçaklardan biri ve 7. yüzyıl İslam dünyasından kalan kılıç gibi sayılı örnekler de yer alıyor.

Müzenin kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, çocuklukta başlayan tutkusunu farklı bir noktaya taşıyarak, yıllar içinde Türkiye'ye çok sayıda özel eser kazandırmış. Savaşlardan kesitleri de yaptığı dioramalarla canlandıran Çuhadaroğlu, bu eserlerin hepsini, 2014 yılında müze çatısı altında toplayarak daha geniş kitlelerle buluşturmuş.

Kendi alanında dünyada tek

Müzeye ilişkin bilgi veren Nejat Çuhadaroğlu, "Lokasyon ve bina olarak bu müzeye yetmiyor. Çünkü bu müzedeki eşyaların zenginliği ve sayısının fazla olması açısından dolayı en az 3 katı büyüklüğünde bir yere geçmesi gerekiyor. Bu müze kendi alanında, teşhir ve tanzim alanında dünyada tek ve ilk konumdadır" dedi.

Müzenin dünyada eşi ve benzeri olmadığını belirten Çuhadaroğlu, "Üzerinde işlemelerle yüzyılları anlatan bir kılıç. Yaklaşık 600 sene boyunca seyehat etmiş bölgeler, krallar, sultanlar, halifeler arasında. Akademisyenlere çağrı yapıyorum. Gelin bu kılıcı beraber inceleyelim. Üzerinde Kayı Boyu damgası var. Muhtemelen Yavuz Sultan Selim'in hilafeti almasıyla İstanbul'a getirilen bir kılıç olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.