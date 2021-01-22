Tarihi Kargıhan ve Hamamı, belediyenin talebi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün onayıyla onarım karşılığı kiralama yöntemiyle 36 yıllığına Manavgat Belediyesine devredildi.

Devir teslim ve imza törenine, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar ile ilgili birim müdürleri katıldı.

Tarihi Kargıhan ve Hamamı restorasyon uygulaması hayata geçirilerek yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bu imkanı sağladıkları için Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teşekkür etti.

Tescilli kültür miraslarından olan Kargıhan ve Hamamı, onararak gelecek kuşaklara aktarılmasını hedeflediklerini söyleyen Sözen şunları söyledi:

"Yıllardır kullanılmayan kültürel mirasımızın, kültür turizminde yeniden kamu kullanımına kazandırılmasını amaçlıyoruz. Bu tarihi yapımızda hayata geçireceğimiz restorasyon uygulamasıyla ziyaretçilerin hem geçmişle bugün arasındaki yaşam kültürü arasında bir köprü kurması sağlanacak hem de Manavgat halkıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin hizmetine sunulacak."