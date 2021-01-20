Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Bebekli Mahallesi'nde sahibi yakın zaman önce vefat eden bir ev, diğer evlerden çok farklı. 1958 yılında inşa edilen evin duvarında 17 asırlık bir lahit bulunuyor.

Evin duvarında tarihi eser olduğu bilgisi üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri, inceleme yaptı. Yığma taş binanın duvarında çiçek, koç ve boğa başı ile bir erkek ve bir kadın yüzü tasvirinin yer aldığı lahit tespit edildi.

Milattan sonra 3. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen lahdin Manisa Müzesi'ne taşınması için çalışma başlatıldı. Söküm sürecinin eve ve lahde zarar vermeden tamamlanması için önlem alınacak.

Bölgede özellikle 50 yıldan eski binalarda benzer durumla karşılaştıklarına dikkati çeken yetkililer, bina yapım denetimlerinin olmadığı dönemlerde köylülerin evlerini yaparken bilinçsiz bir şekilde yakınlarındaki antik kalıntıları kullanabildiğini ifade etti.

Mahalle Muhtarı Rahmi Gök, duvardaki lahdi daha önce gördüklerini ancak süslü bir mermer işçiliği zannettiklerini, tarihi öneminin farkında olmadıklarını söyledi.

Müze yetkilileri, bölgedeki diğer eski binalarda da inceleme yapacak.