İlçeye bağlı Güzelkent köyü balıkçı barınağından Karadeniz'e açılan balıkçıların ağına kıyıdan yaklaşık 3 mil açıkta ağır bir cisim takıldı. Ağı denizden güçlükle çeken balıkçılar, şamandıraya benzeyen yaklaşık bir ton ağırlığındaki parçayı kıyıya götürdü.

Durumun jandarmaya haber verilmesi üzerine ağa takılan cismin Rus yapımı deniz mayını olduğu belirlendi. Bunun üzerine barınakta geniş güvenlik önlemleri alındı ve barınak giriş çıkışlara kapatıldı.

Kontrollü bir şekilde barınaktan çıkarılan mayının imhası için ilçeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma Komutanlığı'na (SAS) bağlı ekipler ilçeye geldi. Ekipler, mayını Helaldı balıkçı barınağına yaklaşık 100 metre uzaklıktaki boş bir arazide kontrollü bir şekilde patlattı.

Patlama anı cep telefonu kameralarına yansıdı.