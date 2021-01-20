Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 16:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muğla'da deniz suyu 20 metre çekildi
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi. Çekilmenin Ege Bölgesi'nde meydana gelen depremlerle ilgisi olmadığı belirtildi.
Ula ilçesine bağlı Akyaka'da sahilinde oluşan gelgit sonrası denizde yaklaşık 20 metre çekilme meydana geldi. Çekilmeyi gören vatandaşlar, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Çekilme sonucu kıyıdaki kumlarda adacıklar oluştu. Çocuklar adacıkların üzerinden atlayarak eğlendi.
Depremle ilgisi yok
Çekilmenin Ege Bölgesi'nde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi olmadığı belirtildi.
Çevredeki esnaf ve balıkçılar da denizdeki çekilmenin her yıl olduğunu söyledi.
Etiketler: Deprem Ege Denizi
Son Haberler
- 18:11
- 18:07
- 18:06
- 18:01
- 17:52
Sıradaki Haber
Buz tutan yokuşta duramayan sürücü evin bahçesine uçtu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz