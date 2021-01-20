Ula ilçesine bağlı Akyaka'da sahilinde oluşan gelgit sonrası denizde yaklaşık 20 metre çekilme meydana geldi. Çekilmeyi gören vatandaşlar, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Çekilme sonucu kıyıdaki kumlarda adacıklar oluştu. Çocuklar adacıkların üzerinden atlayarak eğlendi.

Depremle ilgisi yok

Çekilmenin Ege Bölgesi'nde aralıklarla meydana gelen depremlerle ilgisi olmadığı belirtildi.

Çevredeki esnaf ve balıkçılar da denizdeki çekilmenin her yıl olduğunu söyledi.