Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kar yağışı Abant ve Kartalkaya'ya ilgiyi arttırdı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'daki doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı ile kış turizminin önemli noktalarından Kartalkaya Kayak Merkezi, kar yağışıyla doğa ve kayakseverlerin ilgi odağı oldu.
Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Abant Tabiat Parkındaki gölün yüzeyi de kısmen buz tuttu. Yurt içinden ve yurt dışından konaklamak ve günübirlik tatil için Abant'ı tercih edenler, göl çevresinde yürüyüş yapıyor, at binerek keyifli vakit geçiriyor.
Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan yaklaşık 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'ne de gelen yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor
Etiketler: Turizm
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