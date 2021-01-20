Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı Abant Tabiat Parkındaki gölün yüzeyi de kısmen buz tuttu. Yurt içinden ve yurt dışından konaklamak ve günübirlik tatil için Abant'ı tercih edenler, göl çevresinde yürüyüş yapıyor, at binerek keyifli vakit geçiriyor.

Köroğlu Dağları'nın eteklerinde yer alan yaklaşık 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'ne de gelen yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor