Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da duraklarda HES kodu yoğunluğu
[Fotoğraf: İHA]
"İstanbulkart" ile HES kodunu eşleştirmeyen vatandaşlar, İstanbulkart merkezleri ile duraklarda yoğunluk oluşturdu.
İçişleri Bakanlığının "Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması" genelgesi kapsamında, İstanbulkart ile HES kodlarının eşleştirilmesine 15 Ocak'tan itibaren geçildi.
Bahçelievler’deki metrobüs durağı girişlerinde, HES kodunu tanımlamayan yolcular, "Geçişiniz engellenmiştir. Lütfen İstanbulkartınızla HES kodunuzu eşleştiriniz" uyarısıyla karşılaştı.
Gişelerden geçemeyen yolcular, duraklardaki görevliler tarafından İstanbulkart merkezlerine yönlendirildi. Bu nedenle merkezler önünde ve duraklarda yoğunluk oluştu.
Etiketler: HES Kodu İstanbul Koronavirüs Tedbirleri
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