Haber Giriş: 20 Ocak 2021 Çarşamba 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan 13 kişiye operasyon düzenlendi.
Midyat ilçesinde 12 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi yakaladı.
Adreslerinde bulunamayan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
Son Haberler
- 16:48
- 16:32
- 16:42
- 16:46
- 16:31
Sıradaki Haber
2020'de sınır kapılarında 82 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz