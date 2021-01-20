GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kilis’in Öncüpınar, Çobanbey, Gaziantep’in Karkamış, Şanlıurfa’nın Akçakale ile Ceylanpınar sınır kapılarında kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenlendi.

Türkiye ve Suriye arasında kaçakçılık yapmak isteyen kişilere karşı 2020 yılında düzenlenen operasyonlarda 82 milyon 345 bin TL değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildi.

[Fotoğraf: DHA]

2020'de 5 sınır kapasında 220 bin 678 paket sigara, 2 bin 117 cep telefonu, ziynet eşyası, altın, gümüş, uyuşturucu madde başta olmak üzere birçok gümrük kaçağı eşyaya el kondu.